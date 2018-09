Brozovic finalmente decisivo, ora l’Inter pensa a blindarlo. Ma c’è un nodo

Brozovic decide la gara di ieri e tracina l’Inter, che ora pensa a blindarlo

Marcelo Brozovic è l’eroe della serata di ieri, visto che ha permesso alla sua Inter di uscire vincitrice dal match contro la Sampdoria al Marassi. Il suo gol, realizzato al 94′, ha consentito alla squadra nerazzurra di conquistare i tre punti il secondo successo in questo campionato. Si è rivisto il regista che nel finale della scorsa stagione aveva contribuito a cambiare il volto della squadra guidata dal tecnico Luciano Spalletti. La società ora, nella persona del DS Piero Ausilio, sta pensando di blindare il giocatore croato, visto che l’attuale contratto che lo lega all’Inter andrà in scadenza a giugno del 2021. la società è quindi quell di puntare ancora, per il futuro, sul centrocampista vice campione del mondo.

Stando a Calciomercato.com Suning ha intenzione di prolungare il contratto e aumentare la clausola rescissoria che consentirebbe ad eventuali club di strappare Brozovic all’Inter. Quella attuale ammonta a 50 milioni, e potrebbe essere esercitata esclusivamente da club appartenenti a campionati stranieri. L’unico nodo potrebbe essere legato all’ingaggio che il centrocampista andrà a percepire. Per continuare la sua avventura in nerazzurro Brozovic vuole uno stipendi da top player, e di conseguenza non inferiore a 3,5 milioni di euro netti l’anno.