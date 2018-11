(Inter News) Il miglior Borja della stagione il volto della delusione

Inter News: Parla Borja Valero

(Inter News) La sconfitta maturata a Wembley contro il Tottenham lascia l’amaro in bocca per più di un motivo. Gli inglesi non hanno dominato come molti si aspettavano, anzi, a parte la traversa nel primo tempo Handanovic non ha mai dovuto impegnarsi a fondo di fronte al temibile attacco degli Spurs.

L’Inter è stata i partita fino alla fine, peccato per la staffilata di Perisic deviata da Loris e per la palla buona capitata sui piedi di Borja Valero che non ha avuto la reattività per tirare un rigore in movimento che poteva essere letale.

Nonostante ciò lo spagnolo si è segnalato tra i migliori dei nerazzurri. Presente, lucido, ottime giocate a togliere pressione ai compagni. Proprio lui è stato il primo a presentarsi ai microfoni di Sky: “E’ una sconfitta pesante, abbiamo avuto le nostre occasioni. Secondo me abiamo fatto una buona gara, peccato per il gol preso a 10 minuti dalla fin. Entrambe le squadre hanno giocato per fare gol. La partita poteva prendere qualsiasi direzione. E’ andata così, abbiamo ancora la possibilità di passare il turno.”

Fonte Sky Sport