Bologna-Inter, primo tempo 0-0. Nerazzurri intensi e aggressivi

Bologna-Inter: 0-0 a fine primo tempo al Dall’Ara. Più intraprendente la squadra di Spalletti

Bologna-Inter. L’Inter che schiera per la prima volta Nainggolan titolare, è costretta a fare a meno di Icardi, fermo per infortunio muscolare. La partita non ha avuto particolari sussulti. Con l’Inter che ha cercato di fare la partita rimanendo quasi sempre in zona d’attacco.

Da segnalare, nella fase iniziale, una buona occasione di Gagliardini sparata alle stelle dal centrocampista. Il Bologna risponde con Helander, che chiama Handanovic agli straordinari. L’Inter non sfonda perché i felsinei si difendono con ordine e attenzione.

I nerazzurri hanno cercato spesso il fraseggio e hanno mantenuto il possesso del gioco, seppure sterile. Intensi e aggressivi, senza però concretizzare. Il Ninja è apparso leggermente indietro di condizione. Guizzante Keita, titolare quest’oggi. Vedremo cosa si inventeranno in questo intervallo Inzaghi e Spalletti per invertire l’inerzia.