Bologna Inter, per i nerazzurri bilancio positivo: i pronostici dicono che…

La vittoria dell’Inter paga 1,55, il pareggio sale a 3,90 e il trionfo degli emiliani a 6,60

Bologna Inter – Nonostante l’avvio deludente dell’Inter, che ha raccolto un solo punto nelle prime due giornate, ora Spalletti e i nerazzurri devono vincere per dare ossigeno alla classifica.

L’occasione è il match contro il Bologna delle 18, dove Icardi e compagni cercheranno la prima vittoria, contando sulla tradizione favorevole nelle gare giocate in Emilia. Nelle ultime 10 sfide al Dall’Ara la squadra di Spalletti ha un bilancio più che positivo, sette vittorie e tre pareggi.

Il tabellone Microgame lancia i nerazzurri verso un altro successo: il segno «2», per la gara di oggi alle 18, è dato come favorito, a 1,55. A 3,90 il pareggio, mentre i tre punti al Bologna (che non batte l’Inter in casa dal 2002) sono una possibilità a 6,60. Per la cronaca, allora gli emiliani superarono l’Inter per 2-1: lo stesso risultato replicato sabato pomeriggio pagherebbe 20 volte la scommessa.

Le probabili formazioni di Bologna Inter

L’allenatore nerazzurro può finalmente contare su Radja Nainggolan, fortemente voluto nel corso della sessione di calciomercato estiva. Il Ninja agirà da trequartista insieme a Perisic cercando di assistire al meglio il bomber e capitano Mauro Icardi.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Gonzalez, Danilo, Helander; Mbaye, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Destro, Falcinelli.

INTER (3-4-2-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Vrsaljko, Vecino, Brozovic, Asamoah; Nainggolan, Perisic; Icardi.