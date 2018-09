Bologna-Inter, nerazzurri in campo senza il loro fuoriclasse. Ecco il motivo

Icardi out, Keita in

L’Inter scenderà in campo contro il Bologna senza il capitano e bomber Mauro Icardi. Spalletti ha scelto i suoi 11 uomini che disputeranno il match sin dalle prime battute: (4-2-3-1) Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij; Asamoah, Gagliardini, Brozovic, Politano; Nainggolan, Perisic, Keita. Il giocatore senegalese, arrivato in estate dal Monaco in prestito con diritto di riscatto, agirà da prima punta al posto del capitano argentino.

Il nuovo numero 11 della formazione nerazzurra ha l’occasione di mettersi in mostra dopo le prime due gare, nelle quali è entrato a gara in corso. Si accomoda in panchina, quindi, Lautaro Martinez. L’ex bomber del Racing, dopo un precampionato di alto profilo, si devee adattare alle linee guida dell’allenatore e, soprattutto, alle richieste e allo sforzo fisico previsto dal campionato italiano.