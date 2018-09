Bologna-Inter, l’esterno azzurro si è guadagnato la fiducia di Spalletti

Politano è l’uomo in più dei nerazzurri

L’Inter ha conquistato l aprima vittoria stagionale a Bologna contro la squadra allenata da Inzaghi. Spalletti, allenatore della squadra meneghina, può essere soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori. Nonostante una difesa attenta e chiusa, Nainggolan e compagni hanno trovato la chiave per abbattere il muro emiliano.

Lo stesso belga ha aperto le marcature, poi chiuse e definite dalle reti, nel finale, di Candreva prima e Perisic poi. L’ex Roma, in occasione della sua prima marcatura in maglia nerazzurra, ha sfruttato al meglio l’assist di Politano, uno dei più positivi, se non addirittura il più positivo fra i suoi compagni.

Il giocatore giusto al posto giusto

L’ex Sassuolo, dopo un esordio opaco alla prima giornata di campionato, si è dimostrato all’altezza sia contro il Torino sia in occasione dle match di ieri, sabato 1 settembre, del dall’Ara. L’azzurro ha puntato gli avversari, è rientrato sul suo sinistro per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria e, alla fine, ha trovato Nainggolan solo al limite dell’area di rigore.

Da segnalare anche una sua azione solitaria che lo ha avvicinato e non poco alla prima marcatura stagionale con la maglia dell’Inter. Spalletti, in estate, ha richiesto almeno due esterni dal mercato, ha richiesto almeno due giocatori di tecnica e aggressività. Politano è uno di questi e lo sta dimostrando.

Le prestazioni del ragazzo romano sono state molto positive e, non per niente, si è guadagnato il posto da titolare nella nuova Inter. In attesa del miglior Perisic, del miglior Icardi e del miglior Nainggolan, Spalletti può puntare su un interprete di sicuro affidamento. Il manager di Certaldo ora spera che il ragazzo classe 1993 mantenga questo livello di prestazioni per il maggior numero di partite possibile. Dopo la sosta per le Nazionali, l’Inter tornerà a disputare anche la Champions League e ogni componente della rosa sarà importante.