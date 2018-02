Inter Bologna, le probabili, Spalletti valuta le alternative, Rafinha…

Inter Bologna, le probabili formazioni

Inter Bologna – I nerazzurri arrivano da un periodo mentale e di forma molto complicato, i felsinei non vincono da due partite. Sarà una partita decisiva sotto molti punti di vista.

La Lazio nell’antico serale di ieri non è riuscita a portare a casa punti importanti dal San Paolo, uscendo sconfitta per 4 a 1. La compagine di Spalletti ha un’occasione d’oro, per riportarsi al terzo posto, scavalcando i biancocelesti. Icardi non sarà della gara, nemmeno convocato. Il miglior marcatore nerazzurro dovrà dunque saltare la gara. Rafinha, che non possiede ancora i 90′ minuti nelle gambe, molto probabilmente entrerà a gara in corso, a lui è stato preferito Marcelo Brozovic. Il brasiliano potrebbe rivelarsi una pedina fondamentale per cambiare le sorti della partita.

Le probabili formazioni

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Cancelo; Rafinha, Vecino, Borja Valero; Candreva, Eder, Perisic. A disposizione: Berni, Padelli, Santon, Ranocchia, Lisandro Lopez, Dalbert, Gagliardini, Brozovic, Pinamonti, Karamoh. Allenatore: Luciano Spalletti.