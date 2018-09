Bologna Inter, le probabili: esordio per Nainggolan, il sacrificato è…

Le probabili formazioni di Bologna Inter

Bologna Inter – Un punto in due partite per i nerazzurri, che oggi hanno l’obbligo di vincere, per ripartire alla grande dopo un avvio deludente. Sicuramente non quello che si aspettavano i tifosi e lo stesso Luciano Spalletti.

Il tecnico nerazzurro ieri in conferenza stampa ha sottolineato l’insoddisfazione per un inizio di stagione deludente, ma ha anche ribadito la convinzione nel lavoro svolto. La speranza, sua e di tutto l’ambiente, è che già oggi contro il Bologna di Filippo Inzaghi possa arrivare la prima vittoria in Serie A.

Come arrivano le due compagini al match

I rossoblu sono reduci da due prestazioni negative contro Spal (0-1) e Frosinone (0-0) che hanno portato a galla problemi soprattutto in fase offensiva. Per questo motivo, Inzaghi ha più di un dubbio in attacco, con Destro che non è ancora in condizioni perfette e, dunque, resta sfavorito per una maglia da titolare rispetto a Santander e Falcinelli. Per il resto, probabile conferma del 3-5-2, con Gonzalez favorito su De Maio in difesa e Pulgar in cabina di regia in mezzo a Poli e Dzemaili.

Spalletti sembra voler confermare il 3-4-2-1, con D’Ambrosio terzo di difesa a completare il reparto assieme a De Vrij e Skriniar. Dunque, niente 4-2-3-1. Recuperato Asamoah che ha scalzato Dalbert per l’out di sinistra con Vrsaljko sull’altro fronte. Vecino ancora una volta favorito su Gagliardini per affiancare Brozovic. Sulla trequarti la grande novità, l’unica rispetto al 2-2 col Torino: l’esordio di Nainggolan, in campo dal 1′. Tanto atteso dai tifosi. Al belga e a Perisic il compito di supportare l’azione offensiva di Icardi. Scalpitano in panchina Politano, il sacrificato per questa sfida, Keita Baldé e Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Santander, Falcinelli.

Panchina: Santurro, Pirana, De Maio, Calabresi, Mbaye, Nagy, Svanberg, Valencia, Krejci, Okwonkwo, Orsolini, Destro.

Allenatore: F. Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Donsah, Paz, Palacio, Da Costa.

INTER (3-4-2-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Vrsaljko, Vecino, Brozovic, Asamoah; Nainggolan, Perisic; Icardi.

Panchina: Padelli, Berni, Miranda, Ranocchia, Dalbert, Gagliardini, Borja Valero, Joao Mario, Candreva, Politano, Keita Baldé, Martinez.

Allenatore: Spalletti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

ARBITRO: Di Bello.

Assistenti: Alassio e Lo Cicero.

Var: Irrati (Vivenzi).

Quarto uomo: Abbattista.