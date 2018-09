Bologna Inter | La storia chiama Lautaro: un Ronaldo o un Gabigol?

Bologna Inter | La storia mette Lautaro di fronte ad un bivio: Ronaldo o Gabigol?

Bologna Inter, terza gara di questo campionato ma già momento della verità per la squadra nerazzurra guidata da Spalletti e chiamata alla prima vittoria dopo gli scivoloni contro Sassuolo e Torino. La sensazione finora è che la difficoltà della squadra (difficoltà che si rispecchia nel solo punto ottenuto in 2 gare) possa dipendere da diversi fattori. Tra questi sicuramente il fatto di dover inserire nella rosa della scorsa stagione ben 7 nuovi giocatori. E una missione del genere richiede certamente tempo. Di questi sette nuovi giocatori uno sembra catturare molto l’attenzione dei tifosi ma non solo. Si tratta di Lautaro Matinez, giovane talento argentino, arrivato all’Inter con le vesti del predestinato. Durante il pre-campionato, il numero 10 nerazzurro ha davvero impressionato con le sue giocate. Nella prima gara contro il Sassuolo è apparso in affanno, mentre in quella contro il Torino è entrato nel finale. Ha toccato praticamente un solo pallone, che gli è bastato però per mettere Icardi in porta, anche se poi il capitano ha sciupato l’occasione.

La storia chiama

E come sottolineato da Sky Sport 24 Lautaro Martinez è chiamato questa sera ad un particolare esame. Lo stadio del Bologna è stato infatti un palcoscenico molto significativo per diversi giocatori dell’Inter. Ronaldo, il fenomeno, esordì proprio sul campo dove si giocherà questa sera. E potrebbe essere quindi di buon auspicio per l’attaccante argentino prendersi la scena proprio in quel contesto. Tuttavia bisognerà fare attenzione a non cadere in una falsa gloria. Come accadde a Gabigol, autore proprio a Bologna della sua prima ed unica rete in nerazzurro. Il destino sembra porre un esame a Lautaro Martinez: quale sarà il suo futuro? Quello di un Ronaldo o di un Gabigol?