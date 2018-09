Bologna-Inter, il regista cerca riscatto dopo un inizio di campionato incolore

Inter, Brozovic è la chiave del riscatto

L’Inter è alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo le prime due giornate di campionato. La sconfitta con il Sassuolo e il pareggio casalingo contro il Torino hanno messo subito in salita il torneo della squadra milanese, una squadra che è stata rinforzata nel corso dell’ultima campagna acquisti, ma che, allo stesso tempo, non ha ancora trovato la quadratura del cerchio. Il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, si affida al suo uomo chiave per rialzare la testa. Stiamo parlando di Marcelo Brozovic.

Il regista croato è il cervello della squadra, è il vero faro della manovra interista. Nelle prime due uscite stagionali, la sua qualità è mancata così come è mancata anche la sua razionalità e la sua tecnica in fase di impostazione. Le prestazioni del numero 77 nerazzurro hanno pesato e non poco sui risultati della squadra. I volti nuovi, nella rosa milanese, sono molti e hanno bisogno di tempo per diventare un gruppo compatto, un pugno chiuso, un’unica forza. In attesa di ritrovare il vero Brozovic, le buone notizie per Spalletti arrivano dall’infermeria.

Nainggolan torna a disposizione

Nainggolan torna a disposizione del manager di Certaldo. Il centrocampista belga, arrivato dalla Roma per 38 milioni di euro circa, potrebbe esordire in campionato con la maglia nerazzurra nel match di questa sera, sabato 1 settembre, contro il Bologna.

Nella gara disputata a San Siro con il Torino è mancata la personalità, la capacità di gestire il risultato e, soprattutto, la paura. Nainggolan, in questo senso, può essere importante per dare una scossa all’intera rosa.

La trasferta bolognese è importante al fine di invertire la tendenza negativa dei primi incontri. L’ex Roma ha molto da dimostrare, soprattutto, ai suoi nuovi tifosi, ma non vede l’ora di farlo in campo con i suoi compagni di squadra.