Bologna-Inter, gli errori sotto porta preoccupano. Keita…

Troppi errori per il nuovo acquisto

L’Inter, sul campo del Bologna, ha conquistato la prima vittoria stagionale, ma ha commesso troppi errori sotto porta. Il giocatore maggiormente criticato, sotto questo punto di vista, è Keita. L’attaccante senegalese, arrivato in estate dal Monaco in prestito con diritto di riscatto, non ha sfruttato diverse occasioni per gonfiare la rete avversaria. Nel primo tempo, lo stesso interprete ex Lazio ha tentato di sorprendere la retroguardia emiliana con tecnica, qualità e velocità, ma è stato spesso bloccato così come i suoi compagni di squadra.

Nella seconda frazione, invece, lo stesso attaccante, che ha dovuto sostituire Icardi nel ruolo di punta centrale anche per via dll’indisponibilità di Lautaro Martinez, ha spedito la sfera sopra la traversa su assist di Perisic. Il croato ha vinto un rimpallo sulla fascia e ha servito il classe 1995. Quest’ultimo, però, scivola e manca l’appuntamento con il gol. Spalletti, anche per colpa della stanchezza, lo sostituisce. Candreva prende il suo posto e chiude la gara.

Un gol che mancava da troppo tempo

Candreva, in occasione del match di ieri a Bologna, ha trovato la prima rete in campionato, una rete che ha cercato con insistenza nel corso del precedente torneo. Si è trattato di una liberazione per il ragazzo romano ex Juve e Lazio. Il filtrante di Perisic, che ha superato i difensori centrali bolognesi, lo ha messo nelle condizioni di segnare.

I compagni lo hanno festeggiato a dovere. Il croato, invece, sembra che stia lentamente migliorando di condizione. Il numero 44 ha fornito un assist pregevole e, nel finale, ha trovato anche il gol. Ivan ha chiuso la gara con la rete del tre a zero. L’ex Wolfsburg ha segnato il secondo gol consecutivo dopo quello al Torino.

Perisic è sempre più centrale in casa Inter, è sempre più determinante. Spalletti questo lo sa bene e punta su di lui, ma è anche vero che il giocatore va tutelato e gestito in vista dei prossimi impegni. Quest’anno servirà il massimo impegno su tre fronti.