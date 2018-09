Bologna Inter 0-3 | Nainggolan: “Era fondamentale vincere”

Bologna Inter 0-3 | Nainggolan: “Vittoria meritata, ora carichi per la Champions”

L’imperativo era vincere e così è stato. L’Inter grazie alla vittoria per 3 a 0 sul Bologna ha conquistato i primi tre punti dopo la falsa partenza con Sassuolo e Torino. Tra le note positive l’esordio di Raja Nainggolan che ha sbloccato la gara con la sua prima rete in nerazzurro. “Sono molto contento per la vittoria, era importante vincere dopo un inizio non bellissimo – ha dichiarato il belga a fine partita-. Il Bologna, come le altre squadre piccole, quando giocano con le grandi si chiudono per non prendere gol, ma dopo il mio gol ci siamo sbloccati e abbiamo trovato più spazi”.

Dopo la sosta per la Nazionale, i ragazzi di Spalletti oltre al campionato saranno impegnati anche in Champions League con l’esordio contro il Tottenham. “Ora ci saranno due settimane per ricaricare il motore, dopo avremo da giocare una gara dietro l’altra in vista, anche, della Champions”. Nainggolan non è affatto preoccupato del girone di ferro in cui sono capitati i nerazzurri e predica fiducia. “L’anno scorso è stato bellissimo giocare in Europa. Nessuna squadra è imbattibile, noi dovremo sfidare le nostre avversarie con tutte le nostre forze e crederci”.