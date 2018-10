Bojan racconta Barcellona Inter del 2010: “Stava succedendo qualcosa”

Barcellona Inter 2010

Uno dei protagonisti di Barcellona Inter del 2010, Bojan, racconta la rete annullata che avrebbe, di fatto, eliminato i nerazzurri. Sono stati attimi di panico per i tifosi dell’Inter, in pochi secondi hanno visto distruggersi e poi ricostruirsi il sogno di vincere la Champions League

Leggi anche: (ID) Fabrizio Biasin: “Tournover contro il Barca? Credo sia anche strategia”

Le parole di Bojan

“Quando la palla è entrata, ero molto felice, poi però ho capito che stava succedendo qualcosa, le sensazioni non erano positive e i tifosi non erano entusiasti, quindi mi sono reso conto che avevano annullatola rete. Lì si è spenta la rimonta, sarebbe stato bello giocare la finale perchè sarebbe stata al Bernabeu. A volte mi chiedo cosa sarebbe successo se fosse stato convalidato, ma non mi sono chiesto se mi avesse cambiato la vita, semplicemente non è successo perché non doveva essere convalidato”.

Fonte: Marca