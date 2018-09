Bobo Vieri scarica l’Inter e allontana la Juve: la sentenza!

Bobo Vieri ospite a Pressing su Canale 5. L’ex bomber dell’Inter stoppa le aspettative nerazzurre. No scudetto.

Bobo Vieri e l’Inter. Una storia d’amore che non finisce neanche fuori dal campo. L’ex bomber nerazzurro è il primo tifoso della sua squadra. Ospite negli studi di Pressing, nuovo programma della domenica sera di Canale 5, Bobo non le manda a dire e fissa gli obiettivi della squadra di Spalletti.

Bobo Vieri dice la sua: “Inter anti-Juve? Obiettivo Champions”.

Bobo Vieri sincero ed obiettivo. Il bomber di tante partite dell’Inter del passato ha giudicato la prova della sua ex squadra in questi termini in studio. Un pensiero dedicato al nuovo arrivato Radja Nainggolan: “Radja è forte, ha qualità tecniche e un gran tiro. L’Inter può arrivare al massimo in Champions. Nessuno può giocarsela con la Juve. Non c’è nessuna anti-Juve. L’obiettivo deve essere arrivare tra le prime quattro”.