(Inter News) Offerte strepitose per il Black and blue Friday

Inter News: IL Black and blue friday

La tradizione tutta americana del black friday ormai ha oltrepassato l’oceano invadendo anche l’Europa, muovendo somme di danaro sempre più impressionanti. E’ l’occasione giusta per regalarsi un oggetto desiderato o per anticipare qualche regalo natalizio a prezzi scontati.

Anche il mondo del calcio non resta insensibile a questo evento ormai globale. L’Inter è in prima linea per offrire ai suoi sostenitori un “black and blue friday” all’altezza.

Il sito ufficiale della società anticipa questo momento con questo comunicato:

“È in arrivo un’offerta imperdibile per tutti i tifosi nerazzurri: il 23 novembre scatta il Black&Blue Friday!

Scopri tutte le promozioni su inter.it/blackfriday per vivere Inter-Udinese a San Siro con il 40% di sconto, diventare socio della grande Famiglia Inter Club con 5 euro di sconto e acquistare prodotti ufficiali Inter a un prezzo eccezionale! La promozione durerà ventiquattro ore, dalle 00:00 fino alle 23:59 di venerdì 23 novembre. È iniziato il countdown: il Black&Blue Friday sta arrivando!”

Niente male un biglietto per Inter Udinese con il 40% di sconto o l’acquisto ai prodotti originali dell’Inter store con sconti fino al 30%. Grande attenzione alla comunicazione ed ai tifosi in somma, in linea con le nuove strategie di marketing che la società ha adottato da tempo con grandi successi.

Fonte Inter.it

(Inter News)