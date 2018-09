Birra Peroni diventa partner dell’Inter, Brambilla: ‘Lieti di annunciare l’accordo a San Siro’

Birra Peroni nuovo partner di Inter e Milan

“Siamo lieti di annunciare questo accordo con Peroni e siamo felici di poterlo siglare insieme al Milan in un luogo fortemente iconico e dall’incomparabile valore storico come lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, la nostra casa condivisa che ha ospitato incontri indimenticabili per tutti i nostri tifosi. La partnership con Peroni, autentica eccellenza italiana riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, è il primo e fondamentale passo di molti che ci auguriamo che i due club milanesi possano compiere nel mondo del food and beverage”.

Lo ha dichiarato Giorgio Brambilla, Sales & Partnership Management Director nerazzurro, nel giorno della presentazione della partnership tra Peroni e i due club meneghini.