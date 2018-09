Inter Juventus : Il bilancio in rosso dei bianconeri spiega l’enorme lavoro di Suning

Inter Juventus: bilancio bianconero in perdita

(Inter Juventus) Non c’è da sorridere a Torino leggendo il bilancio 2017-18 della Juventus. Il sito Calcio e Finanza.it propone oggi i dati dettagliati dell’ultimo rendiconto bianconero che si chiude con una perdita di oltre 19 milioni di euro, rispetto all’utile di 46 milioni dell’esercizio precedente. Ma non è solo il dato finale che pesa. I ricavi scendono di 58 milioni di euro, mentre salgono ammortamenti dei giocatori e altre voci diverse e minori del bilancio.

A far riflettere è il dato del fatturato complessivo che cala dai 562 milioni del 2016-17 ai 504 del 2017-18. 58 milioni di entrate in meno, oltre il 10%, non sono noccioline in una stagione in cui la società bianconera ha comunque portato a casa titoli e il quarto di finale di Champions.

Calcio e Finanza.it riporta che la Juventus ha un indebitamento finanziario di oltre 309 milioni con un incremento monstre di oltre 147 milioni rispetto al dato del bilancio precedente. Il dato è da leggere come diretta conseguenza degli esborsi delle campagne trasferimenti che hanno visto una perdita di 119,5 milioni di euro.

Vale la pena sottolineare che anche il primo semestre 2018 “ha fatto registrare un rosso di 62,2 milioni di euro, in peggioramento rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2017, in cui il club aveva registrato un rosso di 26,6 milioni di euro” come riporta Calcio e Finanza.it in un articolo di qualche giorno fa.

L’Inter può sorridere con l’ enorme lavoro di Suning

Alla luce di questi numeri un dato colpisce più di ogni altro, un semplice confronto tra una voce di bilancio dei bianconeri e quella dell’Inter (ancora non ufficiale per la verità). I ricavi al netto delle plusvalenze dei bianconeri calano da 411 a 402 milioni di euro, quelli dell’Inter sono stimati dagli addetti ai lavori oltre i 300 milioni.

100 milioni di differenza sono ancora una cifra di tutta rilevanza ma in netto calo rispetto ai bilanci degli esercizi precedenti. E questi 100 milioni dovrebbero essere frutto, in larghissima, dei ricavi provenienti dalla Champions League che l’Inter non aveva, fino a quest’anno.

Dunque non pare fuori luogo sostenere che con il rientro nella massima competizione europea l’Inter si porta davvero a ridosso della Juventus in termini di ricavi. Chi critica la gestione di Suning rifletta su questo, solo su questo.

Fonte Calcio e Finanza.it