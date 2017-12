Fabrizio Biasin: ” Il derby certifica la crisi. Inter senza idee e persa nell’equivoco del…”

Editoriale di Fabrizio Biasin

Fabrizio Biasin, dal suo editoriale su Libero tira le somme dopo la terza sconfitta di fila dei nerazzurri tra campionato e coppa Italia. Per Biasin la sconfitta nel derby certifica una crisi della squadra nerazzurra. In questo momento l’Inter è senza idee, senza fiato ed è persa alla ricerca di un trequartista che non c’è. Biasin è lapidario sopratutto per quanto riguarda la trequarti campo dove, ne Joao Mario ne Brozovic sono giocatori all’altezza per far girare questa Inter.

L’editoriale di Fabrizio Biasin

“Un derby che ufficializza la crisi dell’Inter. Terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa Italia dopo 17 partite senza sconfitte (16 in campionato, 1 in Coppa). I nerazzurri si perdono nell’equivoco che li insegue dalla scorsa estate: quello del trequartista. Il «vedrete, arriverà», ma poi «non può arrivare, c’è il fair play finanziario». Il trequartista non c’è. C’è solo Joao Mario, portoghese da 40 milioni che sbaglia un gol fatto, non trova quasi mai la giocata corretta e obbliga la sua squadra a puntare sui «soliti» Icardi e Perisic.

L’Inter è senza alternative, un po’ anche senza fiato. Soprattutto senza buonumore, scomparso nell’arco di 15 giorni drammatici in cui ha perso certezze e quel pizzico di fortuna che era stata fedele compagna nella prima parte della stagione. Addio Coppa Italia. Torna il campionato e si rivede la Lazio, avversaria in gran forma e probabile rivale proprio dei nerazzurri nella corsa al quarto posto (se il mercato porterà rinforzi)”.