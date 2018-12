Biasin dopo Inter Psv: le parole del giornalista fanno sorridere tutti

Dopo la delusione rimediata ieri sera, Fabrizio Biasin ha voluto pubblicare una piccola riflessione sul profilo Twitter. Perdere non fa mai piacere a nessuno, tanto meno a chi come il giornalista notoriamente di fede nerazzurra sulle sconfitte della propria squadra deve lavorarci. L’Inter ieri è uscita tra i fischi del Meazza, ma in molti dimenticano che i nerazzurri partirono dalla quarta fascia e che quindi cominciarono il girone già in salita.

Essere eliminati pur avendo conquistato 8 punti fa male, ma adesso all’Inter deve restare la consapevolezza di essere un gruppo forte e che deve ripartire. Ci si giocherà l’Europa League. Ovviamente non ha nulla a che vedere con la Champions League, ma almeno lì bisognerà tentare di essere protagonisti.

Biasin: “Mai perdere l’autoironia”

“Caffè tra amici nerazzurri post #InterPSV: ‘Che amarezza…’. ‘Che rabbia…’. ‘Ma poi… com’è la musichetta dell’Europa League?’. ‘Boh, forse è la stessa della Champions, ma nella versione mariachi…’. Perché possiamo perdere tutto, ma l’autoironia mai“. Queste le parole pubblicate sui social dal noto giornalista che, come al solito, nonostante la delusione riesce sempre a farsi quattro risate. Adesso sarà fondamentale dedicarsi all’Europa League senza perdere posizioni in campionato. L’obiettivo? Ritornare in Champions League per poi rimanerci il più a lungo possibile.