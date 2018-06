Bettella all’Atalanta, il commovente messaggio d’addio del difensore

Ed ecco arrivato il momento dei saluti… … è sempre difficile trovare le parole giuste per far capire come ci si sente dinanzi a queste situazioni, quindi tengo a ringraziare ogni singola persona che ho conosciuto in questi 4 anni e che mi ha aiutato a diventare ciò che sono oggi. Non mi dimenticherò mai di nessuno. È stata un’esperienza unica e indimenticabile che accetterei di affrontare altre mille volte. L’ @inter mi ha dato tutto ciò di cui avevo bisogno per cercare di realizzare il mio sogno e per questo gli sarò sempre grato. È giunta l’ora però di andare oltre, di osare e affrontare questa nuova avventura ,continuando a credere in me stesso. Ringrazio l’ @atalantabc e la famiglia Percassi di aver creduto in me, dandomi l’opportunità di confrontarmi con i grandi campioni. Darò tutto me stesso per questa fantastica maglia. Ci vediamo presto, un abbraccio! Davide ⚫️🔵

