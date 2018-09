Bettarini Jr: “La Curva dell’Inter ha fatto pestare i miei aggressori”. La replica

La Curva Nord dell’Inter al centro di un fatto di cronaca

Nelle scorse ore sono emersi ulteriori dettagli relativi alla vicenda del pestaggio di Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura, avvenuto ormai qualche mese fa.

In una intercettazione risalente allo scorso 7 luglio, secondo quanto riporta Repubblica, il figlio dell’ex calciatore avrebbe raccontato ad un amico “di avere ricevuto in ospedale la visita dei capi della curva dell’Inter che gli hanno detto che a San Vittore hanno fatto picchiare i suoi aggressori, li hanno fatti gonfiare come ‘le prugne sia dagli sbirri che quelli dentro. Ora – aggiunge, stando alla sintesi della conversazione riportata agli atti – c’è uno dell’Inter che vuole parlare con me e sapere chi è stato ad aggredirmi”.

Secca smentita del direttivo, avvenuta con un comunicato

C’è stata la smentita con un comunicato proprio del tifo organizzato nerazzurro, che già aveva smentito attraverso i suoi legali. Questo il testo apparso sul sito della Curva Nord:

“Basta.

Avremmo chilometri di lettere da scrivere sulle menzogne che raccontate. Un’altra, l’ennesima, non verificata.

Noi il figlio di Bettarini non lo conosciamo, non sappiamo come sta ne chi frequenta ne che squadra tifa.

Non conosciamo ne il padre ne la madre ne gli zii.

In più, le prugne, invece che gonfiarle, solitamente le mangiamo a tavola.

Smettetela di prendere in giro le persone.

Smettetela di vantarvi come testate giornalistiche conosciute a livello mondiale.

BUFFONI!

BASTA CAZZATE!”.