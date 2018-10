Berti: “Lautaro può risolvere il derby. Ecco il mio pronostico”

Nicola Berti è stato ospite negli studi di Sky Sport 24

Ospite nello studio di Sky Sport 24 assieme a Filippo Galli per presentare il derby di Milano di domenica sera, Nicola Berti comincia dai ricordi personali: “Filippo era un avversario lealissimo e fortissimo. Non era Baresi e Ancelotti, uno mi alzava e l’altro mi rinviava. Inter-Milan è un partita straordinaria, è la partita dell’anno. Prima il derby era più sentito, lo dico da un po’: ora si entra mano nella mano, coi sorrisi. Ma da poco c’è una ripresa”. Berti racconta il suo primo gol al Milan: “Si vede Baresi che alza il braccio per una palla dentro o fuori, era una cosa automatica che faceva… A fine partita mi commossi, e feci qualche bel saluto alla Sud”.

La macchina del tempo, quindi, arriva ai nostri giorni, con Berti che designa il suo uomo derby: “Abbiamo Lautaro, può risolverla lui domenica. Dicono tutti che è favorita l’Inter, io dico che è favorita l’Inter: finisce 3-1 per noi. Sai che io non sono scaramantico. Ci stiamo avvicinando a una gara spettacolare, sicuramente non è da pareggio. Poi con gli attacchi che hanno le due squadre…”. Berti, poi, parla così della stagione dei nerazzurri fin qui: “Spalletti ha avuto qualche problema a livello di infortuni a settembre. Non ha potuto lavorare con il gruppo a pieno regime. Dopo un inizio abbastanza allarmante, ora stiamo facendo bene”.