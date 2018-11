Bergomi su De Vrij e Skriniar: “Migliori di David Luiz? No, per me…”

Nel corso di Sky Calcio Club siparietto tra Bergomi e Costacurta, ex difensori e oggi commentatori televisivi. Al centro dello scambio di battute il duo di centrali nerazzurri, De Vrij e Skriniar, accostati prima a David Luiz e poi consacrati come i migliori in Europa.

Bergomi e Costacurta consacrano Skriniar e De Vrij come i migliori d’Europa

Il riferimento è alla vittoria in campionato del Tottenham sul Chelsea e all’imminente match di Champions tra Inter e Spurs:

Costacurta: “Io dico che almeno uno dei due centrali dell’Inter è superiore ad uno dei centrali del Chelsea (David Luiz ndr)”.

Bergomi: “Ma io dico entrambi. Skriniar e De Vrij sono superiori ai centrali del Chelsea”

Chiusura dell’ex-Milan: “Certamente, anzi per me Skriniar e De Vrij sono forse i due difensori migliori d’Europa”.

via: fcinter1908