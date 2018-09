Bergomi sicuro: “Nainggolan top: serviva più di Rafinha perchè l’Inter…”

L’opinionista parla dei nerazzurri e dell’ex centrocampista della Roma

Beppe Bergomi, ex capitano nerazzurro, è intervenuto negli studi di Sky Sport, parlando dell’Inter e soprattutto del Ninja, Radja Nainggolan. Per lui è l’acquisto più importante dell’estate di mercato dei nerazzurri, voluto fortemente dal tecnico, Luciano Spalletti.

L’ex numero due dell’Inter ha poi parlato delle qualità del centrocampista belga, decisivo contro il Bologna, confrontandolo con un altro calciatore che a lasciato (a malincuore) il popolo nerazzurro.

Bergomi: “E’ meglio di Rafinha perchè segna molto di più. All’Inter serviva lui”

Queste le sue parole: “Nainggolan è stato l’acquisto più importante per l’Inter. In quella zona i nerazzurri hanno sopperito quando è arrivato Rafinha, un giocatore dalle grandi qualità tecnica ma che non garantiva i gol di cui la squadra ha bisogno. All’Inter serviva uno che andasse dentro e la mettesse dentro.

Chi meglio di Nainggolan? Con le sue accelerazioni trascina tutta la squadra, è importante averlo recuperato. Icardi? E’ giovane, può ancora migliorare. Non ha sicuramente le caratteristiche di Higuain, ma deve imparare anche a giocare più indietro. L’Inter deve ritrovare la compattezza che aveva l’anno scorso nel girone d’andata, deve puntare sulla sua fisicità e migliorare il piazzamento della passata stagione“.

(Fonte: Sky Sport)