Bergomi: “Inter costruita male. Per fare il salto di qualità manca una cosa”

Bergomi: “All’Inter manca un elemento per crescere definitivamente”

Per introdurre la gara tra Bologna ed Inter, che andrà in scena alle ore 18, è intervenuto, ai microfoni di Radio Deejay, Beppe Bergomi, che durante la trasmissione Deejay Football Club ha parlato della squadra di cui è stato capitano da giocatore. Stando alla ricostruzione dello zio Spalletti avrebbe in mano un’ottima squadra. La rosa nerazzurra è nettamente migliorata dopo la campagna acquisti avvenuta nel corso di questa estate all’insegna del calciomercato. Diversi sono stati gli elementi che si sono uniti alla squadra che ha raggiunto il 4 posto nella scorsa stagione.

Tuttavia le due gare viste fin ora hanno raccontato una realtà diversa. L’Inter infatti è uscita sconfitta nel primo match contro il Sassuolo. Nella seconda gara invece, dopo un ottimo primo tempo, che gli hanno permesso di andare sopra di due reti contro il Torino, gli uomini di Spalletti si sono fatti rimontare dai granata. Il bottino attuale parla di appena un punto in due gare. Un punto su sei disponibili.

L’analisi di Bergomi

Stando all’ex difensore l’Inter dovrebbe innanzitutto ritrovare quella compattezza che aveva un anno fa. Nel girone di andata della scorsa stagione infatti l’Inter si è espressa con una solidità che ora gli consentirebbe, stando a Bergomi, di realizzare un grande campionato. Le premesse ci sarebbero, visto che il mercato ha consegnato a Spalletti una squadra molto fisica. ma a ciò si aggiunge un difetto strutturale. Un errore di costruzione. mancherebbe un uomo di qualità in mezzo al campo che sia in grado di far girare velocemente il pallone. Da qui, sottolinea Bergomi, l’interesse in estate per Luka Modric.