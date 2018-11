Bergomi: “Ecco come può vincerla stasera l’Inter. Marotta…”

Bergomi a Super news introduce la gara di questa sera e parla dell’arrivo di Marotta

Beppe Bergomi, in arte lo zio, storico difensore e capitano dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Supernews.eu, dove ha trattato diversi argomenti. Inevitabile l’introduzione dell’attuale opinionista di Sky alla gara di questa sera, che vedrà i nerazzurri affrontare il Tottenham. La squadra di Spalletti andrà a cercare quel punto che manca per accedere agli ottavi di Champions League.

“Gli inglesi sono in un ottimo momento di forma, ma forse hanno qualche problema dietro. Si tratta della stessa squadra che all’andata ha dominato la gara per 85 minuti. Poi però l’Inter è riuscita a ribaltarla, e quel risultato ha cambiato l’intera stagione della squadra di Spalletti.

Questa sera la gara potrà essere giocata in diversi modi. L’Inter ha fisicità nei centrali di difesa, quindi può reggere l’urto, ma può anche decidere di aggredire alto. Una chiave può essere quella di attaccare il Tottenham sulle corsie esterne. Per me la gara si giocherà li.”

Su Marotta

Non poteva mancare poi l’opinione sull’ormai imminente approdo di Marotta in nerazzurro. A Bergomi è stato chiesto se l’ex dirigente della Juventus può spostare gli equilibri e accorciare la differenza con la Juventus. “Si, perchè Marotta ha grande esperienza. Ha rapporti consolidati nel mondo del calcio, e una figura di questo tipo all’Inter mancava.”