Bellinazzo: “Inter valutata positivamente dalla Uefa, ecco perché. Il problema del Milan…”

L’analisi del giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo

In un’intervista concessa ai microfoni di Ultimenotiziecalcio.it, Marco Bellinazzo ha parlato anche delle situazioni di Milan e Inter in chiave FPF. “Il Milan è la testimonianza della situazione molto complicata che sta vivendo il calcio nostrano. Il secondo asset in Italia che viene sanzionato in maniera così dura dalla Uefa, anche andando oltre le sue competenze, come per mandare un segnale alla società”.

“Resta il fatto che una squadra come il Milan non può affidarsi a degli sconosciuti nel mondo dell’economia, come Yonghong Li, perché dopo si perde di credibilità nei confronti della Uefa. Resta comunque la sentenza del TAS da ascoltare e analizzare”.

Tutta questa severità con il Milan. Allora come riescono squadre come il PSG a fare operazioni così onerose e a “passarla liscia”?

“Innanzitutto c’è da dire che il Paris Saint Germain ha un fatturato che è il doppio di quello della squadra rossonera. A parte questo, alcune operazioni che hanno creato scalpore come gli affari Neymar e Mbappè, graveranno sul bilancio dei parigini il prossimo anno. Sarà lì che si potrà vedere se la Uefa riserva un trattamento di favore ai francesi, che sono usciti da poco dal settlement agreement, oppure prenderà dei provvedimenti”.

La situazione di Roma e Inter

A proposito di settlement agreement, nel suo blog lei ha parlato anche delle situazioni di Inter e Roma, giudicate positivamente dalla Uefa.

“Sì, la Roma è completamente uscita dal monitoraggio, potrà quindi permettersi 30 milioni di deficit nelle operazioni in 3 anni. Se volesse dunque fare un mercato con meno entrate, potrebbe permetterselo. Ad esempio l’affare Nainggolan è stata più una scelta tecnica che un’operazione mossa da esigenze finanziarie. L’Inter ha invece fatto diversi ammortamenti, dati i molti acquisti delle recenti stagioni, quindi è stata valutata positivamente. I nerazzurri però sono vincolati per la lista Uefa delle convocazioni in Champions League”.