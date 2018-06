Bellinazzo: “Inter, Juve e Roma società all’avanguardia. Le altre…”

Le parole del giornalista Marco Bellinazzo

“Juventus, Inter e Roma saranno i tre principali club italiani tra 5 anni”. A dirlo, a margine della presentazione della sua ultima fatica letteraria ‘La fine del calcio italiano’, è il giornalista Marco Bellinazzo, che poi motiva così la sua affermazione: “Tutte le altre società sono molto indietro – ha detto in esclusiva a Il Romanista -. Il Milan poi meriterebbe un capitolo a parte, anzi, molti capitoli a parte… Napoli e Lazio non stanno ponendo basi per lo sviluppo, sono ancorati a logiche medievali”.

“Nel calcio italiano ci sono due modelli di sviluppo, quello che ritengo perdente, tipico del calcio di una volta, il modello patriarcale con il presidente padrone. E poi ce n’è un altro di quelle realtà che vanno verso le cosiddette Sec, Sport Entertainment Company, che invece rappresentano il modello aziendale manageriale moderno”.

“Nel primo caso penso al Napoli, ad esempio. Nel secondo penso alla Juve, all’Inter e appunto alla Roma, che dopo qualche tentennamento iniziale ora va decisa in quella direzione. Ha una struttura manageriale ben definita, con dirigenti specializzati nelle loro aree, con un numero enorme di dipendenti, ormai quasi 300. La Juve, che è ancora un gradino più su, ne ha 500”.

Gli stadi di proprietà

Parlando della questione stadio di proprietà, Bellinazzo aggiunge: “Basti pensare che uno stadio considerato moderno come San Siro oggi garantisce un livello di questo tipo di servizi (quindi extra partita) intorno al 4%. L’obiettivo a cui sta lavorando l’Inter è arrivare al 13-14%. Io credo che si debba arrivare al 40%”.

“Se pensiamo ad uno stadio inglese, del Brighton, 35.000 posti di capienza, hai dentro lo stadio diversi livelli di servizi. Al primo livello, già dentro, ci sono ristoranti tipo Mc Donalds, poi al secondo livello il selfservice in piedi. Al terzo una ristorazione più classica, prenoti e mangi, prima o dopo la partita, e al quarto livello c’è il servizio top con il cameriere in livrea che ti serve come nel ristorante stellato”.