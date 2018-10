Extra Inter, Belgio nel caos: perquisizioni e arresti. Nove squadre nel mirino

Extra Inter, il calcio belga è nella bufera, la magistratura indaga su presunti illeciti, tra le squadre indagate Bruges e Anderlecht

Extra Inter, un caso di ‘calciopoli’ ha scosso il calcio belga. Perquisizioni e arresti, con la magistratura che indaga su alcuni reati di riciclaggio e corruzione. Nel mirino nove club, come postato su Twitter dal giornalista belga Gert Gysen.

Genk, Bruges, Anderlecht, Standard Liegi, Gent, Oostende, Kortrijk, Lokeren e Mechelen, queste le squadre che hanno ricevuto la visita dal tribunale. Oltre alle perquisizioni fatte in Belgio, ce ne sono state altre 13 in Europa. Arrestati Ivan Leko, allenatore croato del Bruges, Herman Van Holsbeeck, ex dirigente dell’Anderlecht e gli arbitri Bart Vertenten e Sabastian Delferioere. Arrestati anche i due broker Dejan Veljkovic e Mogi Bayat.

Il comunicato della federazione

La federazione belga ha commentato l’indagine in corso: “Un caso inquietante per l’immagine del calcio belga. Siamo in attesa dei risultati delle indagini e degli interrogatori”.

Un brutto risveglio questa mattina per tutto il movimento calcistico belga. In base agli esiti delle indagini, società e addetti ai lavori potrebbero subire pesanti penalizzazioni e squalifiche.