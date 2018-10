Bayern news, conferenza d’urgenza per il ribaltone: c’è il nome internazionale

Bayern: la panchina scricchiola

Il Bayern Monaco potrebbe esonerare il tecnico Kovac, La falsa partenza in Champions League e la frenata in Bundesliga hanno preoccupato la società bavarese che è pronta a sostituire il tecnico croato.Secondo il Mundo Deportivo ,per questa situazione di totale incertezza,il club tedesco ha indetto una conferenza stampa, nella quale parleranno il presidente Uly Hoeness ed il presidente onorario Rumenigge.

Successore di livello

Il successore sarebbe un nome di livello internazionale. Si tratta di Arsene Wenger, pronto a ritornare in panchina dopo l’addio all’Arsenal. Secondo il Daily Star, l’idea piace al tecnico francese che avrebbe convinto la società tedesca soprattutto per il gioco propositivo e spettacolare proposto durante la carriera.

A promuovere l’ex tecnico dei Gunners, sono stati Franck Ribery, Arjen Robben e Muller in totale difficoltà con l’attuale tecnico Kovac.