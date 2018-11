Bastoni verso la conferma in vista della prossima stagione: due i motivi

Alessandro Bastoni stupisce tutti: sarà una colonna dell’Inter che verrà

Un anno di apprendistato in Serie A iniziato subito alla grande: Alessandro Bastoni pare aver già prenotato un posto nell’Inter del futuro. Il difensore, attualmente in prestito al Parma, sta stupendo tutti, tanto che il club nerazzurro sembra intenzionato a trattenerlo in rosa a partire dalla prossima stagione.

La valutazione del centrale (31 milioni a bilancio) è «gonfiata» da esigenze contabili, ma è comunque la conferma di un investimento a lungo termine: l’Inter conta di ammortizzare la cifra in una carriera lunga. E potrebbe partire già dal prossimo ritiro. Bastoni è mancino e sa impostare da dietro: due doti che servono a Spalletti, scrive la Gazzetta dello Sport.