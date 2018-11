Marotta non è ancora ufficialmente un Dirigente dell’Inter, ma è già a lavoro sui tre talenti più fulgidi del calcio italiano, Barella, Tonali e Federico Chiesa.

L’intenzione dell’ex Juve è quella di dare battaglia ai bianconeri sui 3 azzurri, provando a strappare il si dei club d’appartenenza già a gennaio in vista del prossimo mercato. E’ sfida aperta a Paratici, suo erede in bianconero, in posizione di forza sull’attaccante viola grazie all’operazione Pjaca, imbastita proprio dall’ex AD della Juventus Marotta.

Barella, Tonali e Chiesa obiettivi contesi da Marotta e Paratici

L’Inter non molla però la presa e prova a recuperare lo svantaggio, necessitando di un rinforzo sulle esterne d’attacco. A preoccupare è però il costo del cartellino dell’azzurro, che sta salendo vertiginosamente. Se si dovesse scatenare l’asta le cifre potrebbero andare oltre i 60 milioni di euro

Obiettivo dichiarato della società meneghina altri due azzurri: Tonali e Chiesa. Il giocatore del Brescia piace a tutte le big. Valutazione ancora contenuta, Marotta proverà a chiudere d’anticipo per evitare che la valutazione esploda. Identica intenzione di Paratici, da sempre molto attento al mercato italiano.

Non sarà un’operazione low cost quella per Barella. Il nazionale azzurro costa 40 milioni di euro, una cifra che fino ad oggi ha tenuto “lontane” le pretendenti. Inter, Juve e Napoli, non sembrano però intenzionate ad aspettare oltre.