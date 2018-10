Barcellona, Valverde: “L’Inter è nel suo miglior momento. Rafinha…”

Barcellona, le parole di Valverde in conferenza

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, anticipa i temi della gara di Champions League contro l’Inter, inquadrando così l’avversario di domani: “Ci aspettiamo una squadra che sta attraversando il momento migliore della stagione, che ha vinto sette partite consecutive, che è riuscita a vincere diverse gare negli ultimi minuti e ha un buon spirito. Penso che sarà una bella partita e sarà anche una partita importante perché chi vince domani diventa leader e fa un passo importante verso la qualificazione”.

Inevitabile la domanda sull’assenza di Messi: “Ovviamente ci condiziona, ma dobbiamo vincere le gare senza Leo. Siamo molto eccitati dopo aver vinto contro il Siviglia. Ci sono diversi giocatori che possono sostituirlo, posso anche cambiare il modo di giocare. Sicuramente ci sono tante speculazioni, io non rivelerò nulla. Rafinha? È una possibilità, ma non perché abbia giocato nell’Inter. Sceglierò un giocatore in base a ciò che è meglio per noi. Malcom? E’ vero che ha giocato poco, ma deve farsi trovare pronto per quando toccherà a lui. Ciò non significa che sarà domani. E’ normale dipendere da Messi. Ora sta a noi fare in modo che l’assenza venga notata il meno possibile. È vero che hanno parlato di tre settimane di stop, speriamo sempre di accorciare le scadenze, ma non sembra che sarà così”.