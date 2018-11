Barcellona news, Valverde sorprende tutti: tre big non convocati

Barcellona: le decisioni di Valverde

Il Barcellona rende ufficiali le convocazioni del tecnico Ernesto Valverde per il match di domani contro il Rajo Vallecano. Tantissimo stupore per la lista totalmente rimaneggiata e ricca di esclusioni lussuose.I catalani per l’impegno della Liga non potranno contare su Leo Messi, Samuel Umtiti e Malcom. Escluso per scelta tecnica, invece, Denis Suarez.

Per quanto riguarda l’argentino e l’ex Lione, la decisione era prevedibile, in quanto sono rientrati in gurppo soltanto questa settimana dopo i delicati infortuni. Il ginocchio del francese si è ristabilito mentre la prognosi della “Pulce” scadrà tra qualche settimana. A maggior ragione, considerate le tante assenze, fa scalpore la rinuncia all’esterno brasiliano. Malcom non riesce proprio a trovare un rapporto pacifico con Valverde che lo aveva chiaramente scaricato ancor prima di riceverlo in rosa. Anche nell’impegno di Coppa ,di mercoledi scorso, l’ex Bordeux è stato duramente criticato per aver giocato una partita insufficiente contro una squadra di seconda divisione. Su di lui sono fitte le voci di mercato che vedrebbero interessati club come Inter, Roma, Tottenham e Arsenal.

Sicuramente i blaugrana penseranno anche al delicato match di martedi in Champions contro l’Inter, nel quale non si eslcude il ritorno del numero 10.Le ultime statistiche dicono che il Barcellona ha un uomo in più in campo. Si tratta di Luis Suarez, attaccante che prende palla a tutto campo e capace di illuminare anche con i suoi assist. Il gol di Rafinha subito da Handanovic è nato proprio da un lancio dell’uruguaiano.