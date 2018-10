Barcellona news, piove sul bagnato: problema serio per l’attaccante

Barcellona: un infortunio che può far male

Il Barcellona non vive sicuramente un periodo armonioso. Dopo l’infortunio di Untiti, sono arrivate prestazioni mediocri di Messi e compagni. I blaugrana non sanno più vincere e anche ieri, contro il Valencia, è arrivato l’ennesimo pareggio.

Non è finita qui, perché un’altra pessima notizia riguarda Luis Suarez. L’attaccante si è fermato per un problema al ginocchio e seguirà un allenamento personalizzato. Il rischio di saltare entrambe le partite contro l’Inter è davvero altissimo. Dopo lo stop del difensore francese, arriva anche un serio infortunio per l’attaccante titolare. Guai seri per Valverde che potrebbe ritrovare al rientro dalla sosta una squadra in piena emergenza.

Come riporta El Conejo, Suarez rischia di saltare sia il match del 24 ottobre che del 6 novembre, entrambi validi per la qualificazione agli ottavi di Champions League.