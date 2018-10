Barcellona news, Bartomeu lancia la provocazione sull’infortunio di Messi

Il presidente interviene sull’infortunio dell’argentino

L‘Inter affronterà il Barcellona mercoledì sera in Champions League in un vero e proprio scontro diretto. Le due squadre, infatti, comandano la classifica rispettivamente con sei punti. Sicuramente sarà un match caratterizzato da assenze prestigiose. Sabato, infatti, Leo Messi ha lasciato il campo per una frattura al braccio destro. L’argentino non sarà quindi a disposizione del tecnico Valverde per almeno un mese.

Josep Maria Bartomeu, presidente del FC Barcelona, durante un’ intervista nel programma ‘El matí de Catalunya Ràdio’ ha parlato dell’infortunio ma in particolar modo di come reagirà la squadra senza il proprio capitano. Questa la provocazione:

“Senza Messi, tutti saranno motivati

È un giocatore professionista, che si prende cura di se stesso, è ambizioso ed è per questo che è il miglior giocatore nella storia del calcio”.

ci sono diversi giocatori che possono portare il peso senza Messi, non solo uno”

Il numero 10 salterà anche la sfida contro il Real Madrid al Camp Nou.

Per quanto riguarda l’Inter, Radja Nainggolan non sarà del match e destano preoccupazioni anche le condizioni di Ivan Perisic e Marcelo Brozovic.