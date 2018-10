Barcellona news, Abidal brucia la concorrenza: ecco il colpo per gennaio

Barcellona: il centrocampista vuole la Spagna

Il Barcellona ha in mente il colpo per il mercato di gennaio. Si tratta del centrocampista centrale Adrien Rabiot. Il francese non rinnoverà il contratto, in scadenza nel 2019, e sarebbe pronto a partire per la Spagna. La notizia arriva dal Mundo Deportivo che conferma l’accelerata della trattativa, grazie ai consigli di Abidal. Il d.s catalano ha consigliato al calciatore di resistere a tutte le offerte per altri due mesi.

Il Psg continua a premere per il rinnovo, infatti, sarebbe disposto a firmare un assegno di 7 milioni di Euro soltanto come bonus di firma. Manca poco ed il tempo gioca a favore della società blaugrana.

Concorrenza bruciata

Adrien Rabiot è seguito da mezza Europa. Centrocampista di esperienza, nonostante la giovante età, che piace anche ad Inter, Juventus, Milan e Manchester United. Fino a qualche giorno fa, proprio i bianconeri sembravano in vantaggio ma il consiglio dell’ex terzino del Barcellona ha sbloccato la trattativa.

La squadra di Ernesto Valverde affronterà l’Inter in Champions la prossima settimana.