Barcellona Inter, parole importanti di Icardi in conferenza stampa

Barcellona Inter, Mauro Icardi ha parlato in conferenza stampa, il capitano nerazzurro ha ribadito la sua volontà

Barcellona Inter, domani sera i nerazzurri affronteranno al ‘Camp Nou’ i padroni di casa nel match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento a punteggio pieno, con 6 punti conquistati nelle prime due partite.

Nella conferenza stampa di poco fa, ha parlato Mauro Icardi. Il capitano nerazzurro ha risposto alle domande poste dai colleghi presenti in sala. Oltre a rispondere a quesiti legati al match di domani sera, Icardi ha ribadito ancora una volta la sua volontà.

Le parole di Icardi

Mauro Icardi ha parlato del suo passato a Barcellona, quando ha giocato nelle giovanili del club catalano. Ecco le sue parole: “Essere stato nelle giovanili del Barcellona è stato molto importante per me e per la mia carriera. Mi ha aiutato a crescere. Affrontare questa squadra per me è speciale, visto che è dove ho iniziato”.

Ora è all’Inter da molti anni, è il capitano della squadra, e Icardi ha ribadito ancora una volta le sue intenzioni per il futuro: “Sto benissimo a Milano, così come la mia famiglia. La mia intenzione è stare all’Inter. Sono il capitano della squadra e voglio difendere questi colori nella miglior maniera possibile”.

L’assenza di Messi

Domani sera mancherà il fuoriclasse del Barcellona Lionel Messi. Il fantasista argentino si è infortunato nell’ultimo match giocato nella Liga spagnola contro il Siviglia. Una frattura al braccio che lo costringerà a star fuori per almeno tre settimane.

Icardi ha così commentato: “Sarà un peccato che domani non ci sia Messi, è il più grande al mondo. Ovviamente per la squadra è una fortuna e proveremo ad approfittare della sua assenza”. Il numero dieci del Barcellona salterà anche la sfida di ritorno in programma a ‘San Siro’.