Barcellona-Inter, L’esterno merita una chance dal primo minuto?

L’infermeria piena preoccupa Spalletti

L’Inter, dopo la vittoria ottenuta nel derby della Madonnina, è attesa da un altro match di livello, di spessore. I nerazzurri, domani (mercoledì 24 ottobre) saranno di scena al Camp Nou contro il Barcellona. Luciano Spalletti deve fare i conti con l’infermeria.

Molti giocatori non sono usciti nel migliore dei modi dopo la stracittadina. Nainggolan, al 100%, sarà assente contro Suarez e compagni per via di una storta alla caviglia destra. Perisic è da valutare, poiché sostituito anche lui anzitempo nella gara contro il Milan. Brozovic e Politano, invece, dovrebbero disputare l’incontro internazionale senza alcun tipo di problema.

Candreva, l’occasione che tutti aspettano

Il problema di Perisic apre le porte a Candreva, il quale spera di partire dal primo minuto. L’azzurro è entrato a gara in corso domenica e ha offerto al pubblico giocate di buon livello, soprattutto, in occasione dell’azione che ha portato poi al gol di Icardi. Il numero 87 nerazzurro, dopo un’estate turbolenta, si prepara a dare il suo contributo all’interno di una vetrina di spessore come quella della Champions League.

In alternativa, però, Spalletti potrebbe pensare di dare fiducia anche a Keita. Il classe 1995, entrato al posto di Perisic nel derby, ha creato diversi pericoli, diverse apprensioni nei confronti della retroguardia composta da Romagnoli e compagni. Nelle prossime ore, il manager di Certaldo prenderà una decisione anche in vista della gara di lunedì 29 contro la Lazio di Simone Inzaghi.