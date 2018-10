Barcellona Inter, le pagelle: il peggiore in campo è un disastro (GdS)

Barcellona Inter, le pagelle dei nerazzurri

Barcellona Inter doveva essere la partita della svolta, l’ennesima, per i nerazzurri, chiamati a compiere l’impresa, in virtù del buon momento di forma. L’impresa non è arrivata, ma tutto sommato Spalletti e i suoi possono uscire sorridenti dal Camp Nou: perdere 2-0 in casa del Barcellona ci sta, non è certamente una tragedia.

E non lo è, a maggior ragione, grazie al PSV che ha fermato il Tottenham in casa: l’Inter si trova quindi a 5 punti di vantaggio su olandesi e inglesi a tre giornate dalla fine. Bastano 3 punti per la qualificazione, quindi nulla è stato messo in discussione da questa partita.

Anzi, qualcuno forse sì. Stiamo parlando di Milan Skriniar. Il centrale slovacco era chiamato a confermare le sue straordinarie qualità a livelli più alti. Obiettivo fallito: secondo la Gazzetta dello Sport, il voto che merita è il 4,5 con anche lo scettro di peggiore in campo da portare (poco) orgogliosamente.

Il migliore e gli altri

Se Skriniar è stato il peggiore in campo di Barcellona Inter, gli altri nerazzurri non se la sono certo vista meglio. Infatti, il migliore in campo secondo la rosea è Samir Handanovic, 7,5 meritatissimo per lui. Poi 6 per Brozovic, Keita e Politano. Tutti gli altri sono stati ritenuti insufficienti dalla Gazzetta dello Sport. 5,5 per Vecino, per Perisic e per Icardi.

5 invece per D’Ambrosio, Asamoah, Miranda, Candreva, Borja Valero e Lautaro Martinez. Insomma, dal quadro dipinto dalla rosea emerge una partita disastrosa disputata dai nerazzurri. Nerazzurri che però hanno avuto il merito di tenere botta su un campo nel quale è praticamente impossibile vincere in Champions: con ieri, sono quasi 30 le partite senza sconfitte.