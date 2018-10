Barcellona-Inter, la delusione di Spalletti nel postpartita

Spalletti: “Così non va”

L’Inter perde al Camp Nou contro il Barcellona. I nerazzurri non hanno giocato una gara all’altezza delle aspettative dopo i buoni risultati ottenuti nelle ultime uscite. Luciano Spalletti, allenatore della formazione milanese, esprime il suo pensiero in merito alla sconfitta guadagnata in Spagna. “I miei hanno preso coraggio nel secondo tempo. Il dubbio era giocare delle partite come queste senza aver disputato gare simili prima d’ora. Non siamo stati coraggiosi nel far girare palla quando l’abbiamo riconquistata” – ha affermato il manager -.

“Nel primo tempo non siamo riusciti a tenere il pallone una volta riconquistato. C’era da fare qualche aggressione in più. Se lasci il pallino a loro non lasci il segno. Con il barcellona c’è differenza perchè la fanno viaggiare con velocità. Non siamo stati in grado di eludere un loro pressing. Il pareggio tra Psv e Spurs rende la clssifica tranquilla, ma non dobbiamo guardare gli altri, solo noi stessi. Abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità. Così non va bene – ha aggiunto il tecnico -.