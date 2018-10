Barcellona Inter | Info e costi sui biglietti e i voli per la trasferta

Barcellona – Inter: tutte le informazioni per i biglietti e i voli.

Mercoledí 24 ottobre ci sará l’attesissimo sfida in Champions League tra l’Inter e il Barcellona. I nerazzurri sono chiamati a una vera e propria prova di forza per capire dove potrá arrivare in Europa dopo l’ottimo inizio.

La società nerazzurra ha diramato un comunicato tramite il proprio sito ufficiale con tutte le informazioni per i biglietti e i voli per la trasferta in terra spagnola. “Dopo la vittoriosa partita di Eindhoven, è già tempo di pensare alla prossima trasferta di UEFA Champions League. Appuntamento per mercoledì 24 ottobre per Barcellona-Inter, con calcio d’inizio alle ore 21 al Camp Nou. Il singolo biglietto e il pacchetto ‘Volo+Biglietto’ sono disponibili nella sezione Trasferte di inter.it, rispettivamente al prezzo di 69€ e 395€.”

La vendita del pacchetto ‘Volo+Biglietto‘ e dei singoli biglietti è destinata esclusivamente ad abbonati 18/19 e soci Inter Club: questi ultimi potranno acquistare il biglietto singolo solo rivolgendosi all’Inter Club di riferimento. In ogni caso, è possibile acquistare al massimo 1 biglietto o pacchetto a testa, fino ad esaurimento posti. L’attesa é iniziata.