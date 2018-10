Barcellona-Inter, Il dubbio di Spalletti è in difesa. L’allenatore…

Chi al fianco di Skriniar?

L’Inter giocherà domani, mercoledì 24 ottobre, a Barcellona contro la formazione blaugrana. La sfida è un richiamo europeo, è un richiamo all’impresa storica messa in atto dai ragazzi di Mourinho nel 2010. Lo 0-1 indolore, dovuto al gol di Piquè, non ha impedito alla formazione milanese di disputare e vincere la finale di Champions contro il Bayern Monaco.

8 anni dopo, l’Inter torna nello stesso stadio per giocare la terza gara del suo girone. Dopo le vittorie con Spurs e Psv, l’obiettivo dei nerazzurri è quello di dare continuità. Luciano Spalletti deve fare i conti con l’infermeria, con gli infortunati ed acciaccati del derby della Madonnina. Nainggolan sarà assente per via di una caviglia slogata. Perisic, invece, è in forte dubbio. Il principale dubbio del tecnico di Certaldo, però, riguarda la difesa.

Miranda-De Vrij: la concorrenza che stimola

Il manager deve scegliere chi affiancare a Skriniar, uno dei pochi insostituibili in casa Inter. De Vrij ha giocato un’ottima gara contro il Milan, ma Miranda scalpita. Inoltre, lunedì 29 ci sarà anche Lazio-Inter, altra partita impegnativa per la società di Corso Vittorio Emanuele.

Il brasiliano, dopo l’arrivo dell’olandese, sapeva che avrebbe dovuto lottare per mantenere la titolarità. Allo stesso tempo, però, anche la numerosità degli impegni può garantire un buon minutaggio a tutti i componenti della rosa nerazzurra.

De Vrij, dal canto suo, si sta ritagliando uno spazio sempre più importante con la maglia dell’Inter. L’ex Lazio, arrivato a zero in estate, è uno dei punti fermi della rosa perché tecnico, roccioso e meticoloso sia in fase di contrasto sia in fase di impostazione della manovra. Spalletti dovrà prendere una decisione in merito nelle prossime ore.