Barcellona Inter: Icardi duro nel post partita. Le sue parole

Al termine del match perso contro il Barcellona, Icardi ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando la prestazione dei nerazzurri

L’Inter cade a Barcellona 2-0, Mauro Icardi al termine dell’incontro ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Un incontro che ha visto gli spagnoli con il pallino del gioco per gran parte dell’incontro. Un primo tempo che la squadra di Spalletti ha giocato molto sulla difensiva, riuscendo nella ripresa ad essere più pericolosa.

Il capitano nerazzurro ha commentato la prestazione di questa sera. Queste le sue parole: “La differenza c’è stata nel primo tempo, non da inter. Troppi spazi, gioco in mano loro. Nel secondo tempo meglio, siamo saliti, dovevamo aprofittarne in qualche occasione”. Continua Icardi: “Non sono contento della partita che abbiamo fatto, potevamo fare il match. Al ritorno dovremmo fare un grande partita e fare punti per passare il girone. Abbiamo giocato contro una dquadra che ha vinto tutto negli ultimi anni. Dopo il gol è difficile rimontare”. Contro una squadra superiore come tasso tecnico ed esperienza, l’Inter ha provato a contenere il gioco del Barcellona. Serviva un po’ di coraggio in più, ma al ‘Camp Nou’, in Champions League, portare a casa un risultato positivo è un’impresa.