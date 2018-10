Barcellona-Inter, formazioni ufficiali: in difesa Miranda-Skriniar

Barcellona-Inter, Spalletti ha scelto: Miranda con Skriniar, Borja Valero con Candreva e Perisic.

Manca poco e sarà, finalmente, Barcellona-Inter. I nerazzurri vogliono difendere il primato in classifica nel proprio gruppo e serve una vittoria o almeno un pareggio contro i blaugrana. Impresa non facile visto che i nerazzurri, nei tre precedenti, non hanno mai vinto e segnato al Camp Nou. La sconfitta più bella, quella del 28 aprile del 2010 che portò comunque l’Inter in finale di Champions League.

Spalletti ha scelto gli undici titolari che scenderanno in campo dopo alcuni dubbi tra centrocampo e difesa. Non c’è Nainggolan ma anche nel Barcellona mancherà Messi. Skriniar e Miranda insieme, Borja Valero farà il Nainggolan della situazione.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BARCELLONA: Stegen, Piquè, Rakitic, Sergio, Coutinho, Arthir, Suarez, Rafinha, Lenglet, j.Alba, S.Roberto.

INTER 4-2-3-1: Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah, Brozovic, Vecino, Candreva, Borja Valero, Perisic, Icardi. All. Spalletti.