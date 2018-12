Sport.es | Barcellona verso una formazione inedita, clamoroso Valverde

Barcellona con un 11 inedito

Barcellona Tottenham – Valverde sarebbe intenzionato a schierare un 11 completamente inedito contro gli Spurs. Con il primo posto e la qualificazione archiviati, il tecnico dei blaugrana, secondo quanto riportato da Sport.es, potrebbe scegliere una formazione ricca di canterani.

Tra i pali l’olandese Cillisen al posto del tedesco Ter Stegen. Il resto della difesa sarà composto da Semedo sulla destra, in centro Vermaelen e Chumi, sulla sinistra è favorito Miranda, dando così riposo a Jordi Alba. “È probabile che anche Busquets e / o Rakitic ruotino. Anche Arturo Vidal, che si trova in un grande momento di forma potrebbe essere un punto fermo per la sfida contro il Valencia”. Salgono le quotazioni dunque per Denis Suárez e Carles Aleñá. A partita inoltrata Oriol Busquets potrebbe avere un’opportunità importante.

Davanti Munir e Coutinho dovrebbero partire dal primo minuto, in ballottaggio con Messi e Suarez. Ancora da valutare Dembélè.

Difficile, se non impossibile che Messi possa saltare questa partita. Storicamente l’argentino ha sempre sgomitato per essere presente ad ogni appuntamento possibile. La partita di domani potrebbe essere importante per continuare ad accrescere il suo record personale di reti segnate in Champions League.

Fonte: Sport.es