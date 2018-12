UFFICIALE – L’ex nerazzurro ha firmato per il Barcellona

L’ex giocatore dell’Inter è atteso per le visite mediche, il Barcellona potrebbe dare l’annuncio nelle prossime ore

Dall’Inter al Barcellona, passando per Valencia. Il futuro di Jeison Murillo sarà in terra catalana. Dopo le indiscrezioni di ieri, oggi sono arrivate nuove conferme sul passaggio del difensore colombiano dal Valencia al top club. Poco fa, è arrivata l’ufficialità da parte della società spagnola.

“Barcellona e Valencia hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Jeison Murillo fino al termine della stagione 2018/2019. L’accordo include l’opzione di acquisto per 25 milioni”, questo il comunicato ufficiale.

Nelle ore precedenti il quotidiano spagnolo El Pais’, aveva riportato la notizia che l’ex nerazzurro era passato a salutare icompagni di squadra del Valencia, senza svolgere l’allenamento odierno. Murillo è partito per Barcellona, dove era atteso per le visite mediche. Conferme arrivate anche da ‘Mundo Deportivo’.

Il 26enne difensore colombiano ha trovato pochissimo spazio al Valencia in questa stagione. Solo tre presenze per Murillo: una nella Liga, una in Champions League e una in coppa del Re. Il Barcellona ha individuato nell’ex Inter il giocatore che serve nei prossimi mesi per rinforzare il reparto difensivo.

Valverde è alle prese con gli infortuni in difesa di Umtiti, Vermaelen, Sergi Roberto e Semedo. L’arrivo di Murillo è legato alla situazione degli infortunati in casa catalana. Per il giocatore colombiano la grande occasione della carriera.