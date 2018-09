Barcellona, clamorosa sconfitta in Liga: i catalani cadono contro l’ultima in classifica!

Barcellona, è arrivata una clamorosa sconfitta per la squadra di Valverde, superata dall’ultima della classe nella Liga spagnola

Clamoroso quello che è accaduto questa sera nella Liga spagnola, con l’incredibile sconfitta subita dal Barcellona. La squadra di Valverde è stata battuta 2-1 dal Leganes, ultimo in classifica. Una vittoria in rimonta per gli ultimi della classe, che hanno ribaltato il match nel secondo tempo.

Barcellona che è passato in vantaggio al 12° con Coutinho. Il Leganes, prima ha pareggiato con la rete di El Zhar al 52°, e un minuto dopo, al 53°, ha segnato il gol decisivo con Oscar. Prima vittoria in Liga per il Leganes, che ha lasciato l’ultimo posto in classifica. Brutta sconfitta per il Barcellona, dopo il pari interno contro il Girona. Ora, il Real Madrid ha l’occasione di prendere la testa solitaria della classifica. I blancos scenderanno in campo alle 22:00 contro il Siviglia.