Balotelli snobba l’Inter contro il Barcellona e segue Napoli-Psg

Inter-Barcellona: tutti a seguire la gara di Champions, Balotelli, però, sceglie il Napoli. Smacco ai nerazzurri?

Tutta, o quasi, Italia è davanti il televisore per seguire Inter-Barcellona, gara valida per la quarta giornata del gruppo B di Champions. Non che Napoli-Psg sia meno importante, anzi, ma se si pensa che San Siro ha segnato il record dei record per presenze e incassi, questo fa capire tutto. Non c’è in gioco il passaggio del turno ma far punti contro i blaugrana significherebbe dar continuità al buon momento dei nerazzurri e blindare, o quasi, il passaggio agli ottavi.

Molti, tra tifosi e calciatori delle altre squadre, stanno postando tramite i propri profili social le immagini della gara. Tra tutti spicca quello di Mario Balotelli, uno degli ex più discussi dei nerazzurri nel bene e nel male. L’attaccante del Nizza si è mostrato attento alla gara di Champions ma non quella dei nerazzurri ma quella del Napoli. Scelta strana vista la sua fede nerazzurra ma Balotelli ci ha abituato a vari colpi di testa e azioni discutibili. E questo farà poco piacere ai suoi ex tifosi.