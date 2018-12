(Inter News) Babbo Natale porta numeri straordinari ai nerazzurri

Inter News: In numeri di Interpresents

(Inter News) Il motivo Inter Bells caratterizzò il periodo natalizio nerazzurro dello scorso anno. Molti la ricordano ancora non in termini particolarmente positivi, con il momento topico nel pre gara di Inter Udinese. Una grande iniziativa per i tifosi che però restarono delusi dal 3 a 1 con cui i friulani aprirono il periodo no della squadra di Spalletti.

Interpresents, l’iniziativa digitale con i filmati ironici realizzati dai giocatori ha accompagnato il mondo nerazzurro verso le festività di quest’anno. E l’idea è andata alla grande. Il riscontro ottenuto sui social è di tutto rispetto, come si apprende da una nota della società.

“ L’iniziativa ha raggiunto risultati molteplici, a partire dai numeri ottenuti sui canali digitali del Club. Sono infatti oltre 4.6 milioni le video views fatte registrare su Instagram e Facebook, mentre le interazioni generate da #Interpresents sono oltre 550.000, per un reach potenziale di oltre 300 milioni di utenti”.

Ma non solo presenza social. Tutti i set in cui sono stati ambientati gli spot sono stati una delle attrattive di Inter Christmas Magic, la festa organizzata dalla società nerazzurra. “E’ stato allestito grazie agli oggetti simbolo della campagna un originale set fotografico all’interno del quale dipendenti, giocatori e vip hanno posato per scatti divertenti e particolari“.

E ora il gran finale di Interpresents è atteso il 26 dicembre in occasione di Inter Napoli a San Siro.